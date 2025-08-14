Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Marktentwicklung
Anleger am deustchen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.
Der DAX eröffnet die Sitzung marginale 0,08 Prozent höher bei 24.205,59 Punkten.
Der TecDAX zeigt sich ebenfalls wenig bewegt.
Am Vortag des wichtigen geopolitischen Treffens im Ukraine-Krieg zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Während eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bereits als sicher gilt, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf das bevorstehende Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Marktbeobachter sehen hohe Erwartungen - Fortschritte hin zu einem Waffenstillstand könnten laut UBS das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker ins Blickfeld rücken.
Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Donnerstag seitwärts.
Der EURO STOXX 50 bewegt sich im frühen in einer engen Range um die Nulllinie.
Während zahlreiche Quartalsberichte am Vormittag für Bewegung in Einzelwerten sorgen, überwiegt insgesamt Zurückhaltung. Am Nachmittag rücken die US-Erzeugerpreise in den Fokus - ein wichtiges Inflationssignal, das stärker von Zöllen beeinflusst sein kann als die Verbraucherpreise. Steigen sie deutlicher als zuletzt, könnte dies die Zinssenkungserwartungen dämpfen und die Börsen belasten.
An der Wall Street wurden am Mittwoch Gewinne verzeichnet.
Der Dow Jones eröffnete etwas höher und zog anschließend kräftig an. Letztlich verabschiedete er sich 1,04 Prozent stärker bei 44.922,27 Punkten in den Feierabend.
Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite startete im Plus und erreichte bei 21.803,75 Zählern ein neues Allzeithoch. Er verblieb auch weiterhin auf grünem Terrain, gab einen Großteil seiner Gewinne jedoch wieder ab. Er ging 0,14 Prozent fester bei 21.713,14 Zählern aus dem Handel.
Die Hoffnung auf Zinssenkungen sorgte an der Wall Street für gute Stimmung. Eine Zinssenkung im September seitens der US-Notenbank Fed gilt mittlerweile als sicher. Von niedrigeren Zinsen würden Unternehmen und Verbraucher profitieren. Am Dienstag waren Verbraucherpreisdaten veröffentlicht worden, aus denen hervorging, dass sich der Einfluss der US-Zölle auf die Inflation noch in Grenzen hält.
Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag uneins.
In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,35 Prozent auf 42.690,86 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen 0,20 Prozent nach oben auf 3.690,88 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng um marginale 0,06 Prozent auf 25.597,85 Einheiten nach.
In China dürfte weiter nachwirken, dass die USA und die Volksrepublik weiter verhandeln wollen und für weitere 90 Tage auf die angedrohten US-Zölle jenseits von 100 Prozent verzichtet wird. Am Vortag hatten außerdem neue US-Inflationsdaten, die die Zinssenkungserwartungen für das Fed-Treffen im September befeuern, gestützt. Entgegen vieler Befürchtungen blieben spürbare Auswirkungen der US-Zollpolitik auf die Teuerungsraten aus. US-Finanzminister Bessent stellte daraufhin sogar eine Zinssenkung um 50 Basispunkte in Aussicht.
