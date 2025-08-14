DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.323 -1,0%Euro1,1691 -0,1%Öl65,97 +0,4%Gold3.363 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Eckert Ziegler 565970 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte HelloFresh-Aktie knickt ein: Ergebnisprognose gesenkt - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte
Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke Douglas-Aktie: Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus

aktualisiert 14.08.25 09:09 Uhr

LANXESS korrigiert Jahresprognose nach unten. Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück. HelloFresh senkt Ergebnisprognose - Effizienzprogramm trägt dennoch Früchte. PNE weitet Verluste aus. MLP mit Gewinnrückgang - Umsatzentwicklung bleibt konstant. JOST Werke verdient mehr als erwartet. adesso schlägt Erwartungen mit starkem Quartal. Douglas wächst und knackt beim Umsatz die Milliarden-Marke.

Marktentwicklung


Anleger am deustchen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück.

Der DAX eröffnet die Sitzung marginale 0,08 Prozent höher bei 24.205,59 Punkten.
Der TecDAX zeigt sich ebenfalls wenig bewegt.

Am Vortag des wichtigen geopolitischen Treffens im Ukraine-Krieg zeigen sich die Anleger zurückhaltend. Während eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bereits als sicher gilt, richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf das bevorstehende Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin. Marktbeobachter sehen hohe Erwartungen - Fortschritte hin zu einem Waffenstillstand könnten laut UBS das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker ins Blickfeld rücken.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

LANXESS-Aktie: LANXESS korrigiert Jahresprognose nach unten - Werkschließungen
LANXESSRWEBitcoinCiscothyssenkruppCoreWeaveLilium

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

13.08.25Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
12.08.25USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
11.08.25Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- US-Börsen schließen leichter -- AMC dämmt Verluste ein -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
08.08.25DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
07.08.25Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- US-Börsen uneins -- D-Wave Quantum mit mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten