Die Krypto-Plattform Bullish startete am Mittwoch unter dem Ticker "BLSH" an der NYSE. Das Unternehmen erhöhte vorab nicht nur das Emissionsvolumen und die Preisspanne.

• IPO-Volumen und Preissspanne erhöht

• Ausgabepreis noch weiter darüber

• Milliardenbewertung





Bullish, das sich selbst als "eine institutionell ausgerichtete globale Plattform für digitale Vermögenswerte, die Marktinfrastruktur und Informationsdienste bereitstellt" beschreibt, startet am heutigen Mittwoch an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol "BLSH". Zu dem Unternehmen, das vom ehemaligen NYSE-Chef Thomas Farley geleitet wird, gehören unter anderem die Bullish Exchange, eine Spot- und Derivatebörse für digitale Vermögenswerte, und CoinDesk Insights, der Betreiber von Coindesk.com.

Bullish startet an der US-Börse

Am 18. Juli hatte Bullish bekannt gegeben, bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) einen Registrierungsantrag auf Formular F-1 im Zusammenhang mit einem geplanten Börsengang seiner Stammaktien eingereicht zu haben.

Am 4. August gab das Unternehmen dann bekannt, dass es die Roadshow für den Börsengang von 20.300.000 Stammaktien gestartet hat und beabsichtige, den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 3.045.000 zusätzlichen Stammaktien zum Ausgabepreis abzüglich Konsortialrabatten und Provisionen zu gewähren. Den Ausgabepreis schätzte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt auf 28,00 bis 31,00 US-Dollar pro Stammaktie.

Volumen und Preisspanne angehoben - Ausgabepreis übertrifft Spanne

Am Montag verkündete das Unternehmen dann, dass es sein Börsengangvolumen von 20.300.000 Stammaktien auf 30.000.000 Stammaktien erhöht und die erwartete Preisspanne von 28,00 bis 31,00 US-Dollar auf 32,00 bis 33,00 US-Dollar pro Stammaktie angehoben hat. Damit strebte das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung von bis zu 990 Millionen US-Dollar und eine Bewertung von 4,8 Milliarden US-Dollar an. Zudem soll den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 4.500.000 zusätzlichen Stammaktien zum Ausgabepreis abzüglich Konsortialrabatten und Provisionen gewährt werden, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Am Mittwoch dann die nächste Erhöhung: Die Aktie wurde für 37 US-Dollar und damit noch deutlich über der bereits erhöhten Spanne an die Anleger gebracht. Basierend auf dem Verkauf der 30 Millionen Aktien wurden durch das Angebot 1,11 Milliarden US-Dollar für Bullish eingenommen, wodurch das Unternehmen mit 5,41 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Erstkurs der Bullish-Aktie 143 Prozent über Ausgabepreis

Der Erstkurs der Bullish-Aktie wurde bei 90 US-Dollar festgestellt - 143,24 Prozent über dem Ausgabepreis. Anschließend ging es im Tageshoch bis auf 118 US-Dollar aufwärts. Zum Handelsschluss kostete das Papier noch 69,97 US-Dollar und damit 89,11 Prozent mehr als der Ausgabepreis.

Beim Börsengang fungieren JPMorgan und Jefferies als Lead Bookrunner und Citigroup als Joint Bookrunner. Cantor, Deutsche Bank Securities und Société Générale fungieren als zusätzliche Bookrunner, während Canaccord Genuity, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Oppenheimer & Co. und Rosenblatt als Co-Manager fungieren.

Den Erlös aus dem Angebot will Bullish für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwenden, "einschließlich der Finanzierung potenzieller zukünftiger Akquisitionen", wie es in der Pressemitteilung heißt.

