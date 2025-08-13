Aktienempfehlung RWE-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Deutsche Bank AG hat die RWE-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie notierte um 12:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 34,10 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14,37 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 2.227.194 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2025 um 22,2 Prozent zu.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT
