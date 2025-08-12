DAX24.173 +0,6%ESt505.365 +0,5%Top 10 Crypto16,70 +0,8%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin101.973 -0,9%Euro1,1708 +0,3%Öl66,02 -0,1%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze EVOTEC-Aktie trotzdem freundlich: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze
Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie belastet: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Schwache US-Konjunkturdaten unterstützen

13.08.25 07:56 Uhr
Goldpreis: US-Daten sorgen für Kursgewinne | finanzen.net

Zur Wochenmitte legte der Goldpreis leicht zu. Er profitierte von einem schwächeren US-Dollar, nachdem moderate US-Inflationsdaten die Erwartungen auf eine Zinssenkung im September festigten.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.359,98 USD 13,58 USD 0,41%
News
Ölpreis (Brent)
66,05 USD -0,06 USD -0,09%
News
Ölpreis (WTI)
63,02 USD -0,07 USD -0,11%
News

von Jörg Bernhard

Mit 2,7 Prozent p.a. fiel die US-Inflation einen Tick schwächer als erwartet aus. Laut FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group wird derzeit eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 94 Prozent angezeigt, dass am 17. September eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erfolgen wird, mit mindestens einer weiteren Senkung bis Jahresende. Außerdem blicken Anleger gespannt auf die für diese Woche geplanten USA-Russland-Gespräche zum Krieg in der Ukraine. Falls das Treffen in Alaska keine Ergebnisse bringen sollte und der Krieg in der Ukraine nicht gestoppt wird, dürfte das Interesse an Gold eher zu- als abnehmen. Anleger warten nun auf weitere US-Konjunkturdaten wie den US-Produzentenpreisindex, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (beide am Donnerstag) und die Einzelhandelsumsätze (Freitag).

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,50 auf 3.395,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf EIA-Update

Im frühen Mittwochshandel bewegte sich der Ölpreis kaum, da Investoren auf den EIA-Wochenbericht warteten und zugleich das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für Zurückhaltung sorgt. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 1,5 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der fossile Energieträger davon wenig beeindruckt. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 900.000 Barrel.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,01 auf 63,18 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,04 auf 66,16 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FikMik / Shutterstock.com, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis