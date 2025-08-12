DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,14 +3,4%Dow44.796 +0,8%Nas21.691 ±0,0%Bitcoin103.855 +0,9%Euro1,1713 +0,3%Öl65,15 -1,5%Gold3.360 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Medios: Ausblick 2025 bestätigt Medios: Ausblick 2025 bestätigt
IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Foundry-Plattform

Palantir-Aktie nach Rekordmodus schwächer: Partnerschaft mit SOMPO ausgeweitet

13.08.25 17:46 Uhr
Palantir-Aktie bricht Rekordjagd an der NASDAQ ab: Kooperation mit SOMPO ausgeweitet | finanzen.net

Das KI-Unternehmen Palantir und der japanische Versicherungskonzern SOMPO haben eine mehrjährige Vereinbarung getroffen, die auf einer langjährigen Zusammenarbeit aufbaut.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
158,66 EUR -1,02 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sompo Holdings, Inc.
27,60 EUR 0,20 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Palantir und SOMPO haben eine mehrjährige Erweiterung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben
• Vereinbarung ist die zweite Ausweitung der Zusammenarbeit seit 2023 und soll die Nutzung der Foundry-Plattform vertiefen
• Palantir-Aktie mit neuem Rekordhoch

Wer­bung

Palantir gab gestern die mehrjährige Ausweitung seiner Partnerschaft mit dem japanischen Konzern SOMPO bekannt. Die Nachricht folgt auf eine starke Performance der Palantir-Aktie, die im gestrigen Handel ein neues Rekordhoch markierte.

Mehrjährige Ausweitung der Zusammenarbeit in Japan

Die Partnerschaft zwischen Palantir und SOMPO wird über das japanische Joint Venture Palantir Technologies Japan KK ausgebaut. SOMPO nutzt Palantirs Foundry-Plattform bereits seit 2020 in Tausenden von Einrichtungen zur Betreuung älterer Bürger. Die Anwendung unterstützt dabei die Pflege, die Berichterstattung an die Regierung und die Identifizierung dringender Bedürfnisse von Patienten.

In einer neueren Anwendung nutzt SOMPO Japan Foundry, um seinen gesamten Schadenbearbeitungsprozess zu überarbeiten. Die Plattform ist in jede Phase der wichtigsten Entscheidungen integriert - von der Betrugserkennung und der Schadensbewertung bis zur laufenden Überwachung. Im Underwriting-Prozess bewerten KI-Agenten automatisch Risiken und geben Empfehlungen ab. Dies soll zu einer erwarteten jährlichen Steigerung der Finanzergebnisse um 10 Millionen US-Dollar führen. Laut der Pressemitteilung ist dies bereits die zweite Ausweitung der Zusammenarbeit, nachdem die Partnerschaft bereits 2023 um 50 Millionen US-Dollar erweitert wurde.

Wer­bung

Palantir-Aktie mit Kursgewinn und Analysten-Einschätzungen

Die Palantir-Aktie beendete den gestrigen Handel an der NASDAQ bei einem Kurs von 186,97 US-Dollar, was einem Plus von 2,35 Prozent entspricht. Bei 190 US-Dollar erreichte das Papier zudem ein neues Allzeithoch. Die Aktie legte am Mittwoch zunächst bis knapp unter das Rekordhoch zu, verliert inzwischen aber 0,46 Prozent auf 186,11 US-Dollar.
Laut TipRanks liegen die Einschätzungen der Analysten aktuell bei 20 Ratings, davon fünf mit "Buy", 13 mit "Hold" und zwei mit "Sell". Das mittlere Kursziel wird mit 154,56 US-Dollar angegeben, was, basierend auf dem gestrigen Schlusskurs, einem Abwärtspotenzial von 17,34 Prozent entspricht.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Palantir

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Palantir

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

DatumMeistgelesen
Wer­bung