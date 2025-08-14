Fernost-Börsen

Die Aktienmärkte in Asien tendieren am Mittwoch freundlich. In Tokio klettert der Nikkei erstmals über die Marke von 43.000 Punkten.

Entgegen vielfacher Befürchtungen zeigten sich in den Teuerungsraten keine größeren Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Trump. Dessen Finanzminister Bessent brachte darauf sogar die Möglichkeit einer großen Zinssenkung um 50 Basispunkte ins Spiel.

Im Sog festerer US-Börsen mit neuen Rekordhochs baut der Nikkei 225 sein kräftiges Plus auf ein Rekordhoch vom Vortag dynamisch aus. Mit einem Anstieg um zeitweise weitere 1,6 Prozent auf 43.397 Punkte überwindet er erstmals in seiner Geschichte die Marke von 43.000 Punkten. Aktuell geht es noch 1,3 Prozent auf 43.274,67 Einheiten hoch. Stützend wirken auch Signale, dass die von der japanischen Notenbank avisierte Zinserhöhung so schnell nicht kommen dürfte, angesichts der Lohn- und Inflationsentwicklung und mit Blick auf die Zölle auf Exporte in die USA.

Tagesgewinner ist der Hang Seng in Hongkong mit einem Sprung um zeitweise 2,29 Prozent auf 25.504,48 Einheiten. An den chinesischen Börsen dürfte mit etwas Verzögerung auch für mehr Kauflaune sorgen, dass die USA und China für weitere 90 Tage auf die angedrohten Zölle jenseits von 100 Prozent verzichten und weiter verhandeln.

In Shanghai geht es für den Shanghai Composite zeitweise um 0,51 Prozent nach oben auf 3.684,67 Zähler.

DOW JONES