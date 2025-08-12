Urlaubserlebnisse boomen

TUI hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 seinen Umsatz und das Ergebnis stärker gesteigert als erwartet.

Getragen wurde dies von einem Rekordergebnis im Bereich Urlaubserlebnisse mit den Hotel- und Kreuzfahrtgesellschaften. Zugute kam dem Reisekonzern auch, dass das Ostergeschäft in diesem Jahr in das dritte Geschäftsquartal fiel. Bereits am Vortag hatte der Reisekonzern seine Jahresprognose für das operative Ergebnis nach einem starken ersten Halbjahr angehoben und den Umsatzausblick bestätigt.

"Unsere Strategie zahlt sich aus", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel. "Wir profitieren von unserem integrierten und diversifizierten Geschäftsmodell und wir schaffen es, die Saisonalität des Konzerns zu reduzieren. All das in einem weiterhin herausfordernden Umfeld für unsere M+A Geschäft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa, europaweiten Hitzewellen im Sommer und dem Konflikt im Nahen und Mittleren Osten."

In den drei Monaten per Ende Juni stieg der Umsatz um 7,1 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 38,3 Prozent auf 320,6 Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente TUI nach Steuern mit 224,6 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum mit 103,6 Millionen Euro. Davon sind den Aktionären 183,1 Millionen Euro zuzurechnen. Analysten hatten im Konsens mit einem bereinigten EBIT von 268 Millionen bei Einnahmen von 6,13 Milliarden Euro gerechnet. Unter dem Strich hatten sie einen Konzerngewinn von 130 Millionen Euro erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet TUI weiterhin einen Umsatzanstieg von 5 bis 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBIT soll nun 9 bis 11 Prozent statt 7 bis 10 Prozent steigen.

