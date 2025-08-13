Investment-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
RWE-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Javier Garrido genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Javier Garrido in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung der Jahresziele durch den Energiekonzern sorge aber für Zuversicht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die RWE-Aktie musste um 11:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,6 Prozent auf 34,19 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 38,93 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1.430.180 RWE-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 22,5 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere RWE News
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
