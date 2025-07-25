UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral

Bewertung im Blick

Brenntag SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Nicole Manion unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nicole Manion in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich des Ausblicks gebe es erhebliche Unsicherheiten.

Um 11:48 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 54,34 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 3,05 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 60.496 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2025 2,7 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





