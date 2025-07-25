UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral
Brenntag SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Nicole Manion unterzogen.
Werte in diesem Artikel
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nicole Manion in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich des Ausblicks gebe es erhebliche Unsicherheiten.
Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:48 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 54,34 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 3,05 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 60.496 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2025 2,7 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Brenntag News
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|11:56
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:06
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.2025
|Brenntag SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen