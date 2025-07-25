DAX24.233 +0,9%ESt505.382 +0,9%Top 10 Crypto16,87 +1,8%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.517 -0,4%Euro1,1730 +0,5%Öl65,70 -0,6%Gold3.365 +0,6%
Bewertung im Blick

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral

13.08.25 12:07 Uhr
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Neutral | finanzen.net

Brenntag SE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch UBS AG-Analyst Nicole Manion unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
54,00 EUR -1,14 EUR -2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen des Chemikalienhändlers zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Diese hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Nicole Manion in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hinsichtlich des Ausblicks gebe es erhebliche Unsicherheiten.

Aktienauswertung: Die Brenntag SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:48 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 54,34 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 3,05 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 60.496 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2025 2,7 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
12:06Brenntag SE NeutralUBS AG
11:56Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
09:41Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08:56Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:56Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:06Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
03.07.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2025Brenntag SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
09:41Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
14.07.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.07.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

