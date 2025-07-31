HHLA-Aktie dreht ins Plus: HHLA im 2. Quartal mit Umsatzwachstum
Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat zwischen April und Juni von zunehmendem Handel mit China profitiert.
Das geht aus dem Halbjahresfinanzbericht hervor. Der Containerumschlag an den Terminals der Hamburger Hafen und Logistik AG nahm zum Vorjahreszeitraum um 10,2 Prozent auf 1,63 Millionen Standardcontainer zu.
Der Konzernumsatz wuchs im zweiten Quartal um 13,2 Prozent auf 448,9 Millionen Euro, wobei Umschlag- und Transportgeschäft ähnlich zulegten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg um 13 Prozent auf 46,8 Millionen Euro. Nach Steuern und nach Berücksichtigung anderer Gesellschafter blieb ein Gewinn von 11,2 (Vorjahr 14,3) Millionen Euro.
Angesichts der Handelsspannungen und der regionalen Konflikte wie am Roten Meer stellt sich die HHLA darauf ein, dass sich in der zweiten Jahreshälfte der Umschlag in Häfen weltweit verlangsamt.
Die HHLA-Aktie notierte im XETRA-Handel zunächst schwächer, kann inzwischen aber einen Aufschlag von 0,97 Prozent auf 20,08 Euro verbuchen.
/lkm/DP/mis
HAMBURG (dpa-AFX)
