Ausblick: JOST Werke zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: JOST Werke zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

13.08.25 21:06 Uhr
Ausblick: JOST Werke zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Damit rechnen Experten bei der Zahlenvorlage von JOST Werke.

JOST Werke wird sich am 14.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,45 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 49,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,970 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 423,5 Millionen EUR - ein Plus von 42,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JOST Werke 298,2 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,78 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,53 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,64 Milliarden EUR, gegenüber 1,07 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu JOST Werke AG

DatumRatingAnalyst
17.07.2025JOST Werke BuyWarburg Research
17.07.2025JOST Werke BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.2025JOST Werke BuyDeutsche Bank AG
17.06.2025JOST Werke BuyWarburg Research
03.06.2025JOST Werke BuyWarburg Research
