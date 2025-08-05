DAX24.088 -0,3%ESt505.334 -0,3%Top 10 Crypto16,72 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1645 ±-0,0%Öl66,71 +0,6%Gold3.359 -1,2%
11.08.25 12:40 Uhr
Der Nutzfahrzeugzulieferer JOST Werke wird das erst mit dem jüngsten Zukauf des Hydraulikspezialisten Hyva erworbene Kranegeschäft an Mutares veräußern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JOST Werke AG
51,40 EUR 0,80 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mutares
27,55 EUR 0,25 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beteiligungsgesellschaft habe mit dem Unternehmen einen Kaufvertrag unterzeichnet, teilte JOST Werke am Montag mit. Das Kranegeschäft macht den Unternehmensangaben zufolge einen Umsatz von 100 Millionen Euro und wird nun als nicht fortzuführendes Geschäfts ausgewiesen. Der Verkauf soll im vierten Quartal abgeschlossen sein. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

"Die schnelle Umsetzung des Verkaufs des Cranes Geschäfts wird uns ermöglichen, uns noch stärker auf die neuen Wachstumschancen unseres Kerngeschäfts zu konzentrieren und die identifizierten Synergien zu realisieren", sagte Unternehmenschef Joachim Dürr. Die Ziele für 2030 würden damit weiter vorangetrieben.

Die Jahresziele für das laufende Jahr passt das Unternehmen an. Der Ausblick bezieht sich jetzt nur noch auf die fortgeführten Geschäfte (d. h. ohne Cranes Geschäft). Entsprechend wurden die Steigerungsraten angepasst. Der Umsatz des fortzuführenden Geschäfts soll im laufenden Jahr um 40 bis 50 Prozent über dem Vorjahreswert von 1,07 Milliarden Euro liegen. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im fortgeführten Geschäft soll um 23 bis 28 Prozent zulegen. 2024 hatte das operative Ergebnis 113 Millionen Euro betragen.

Für die Mutares-Aktie geht es daraufhin im XETRA-Handel zeitweise 2,17 Prozent auf 28,25 Euro aufwärts, während Papiere von JOST Werke 0,58 Prozent auf 51,80 Euro zulegen.

/mne/stk

NEU-ISENBURG/MÜNCHEN (dpa-AFX)

Analysen zu Mutares

DatumRatingAnalyst
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
30.04.2025Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.10.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.10.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
30.04.2025Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.11.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.10.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.10.2024Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen