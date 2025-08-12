Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

Continental-Analyse im Blick

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In einer Zeit, in der Reifenhersteller Wettbewerbsdruck aus Ländern wie China, Japan und Südkorea spürten, beschäftigte sich Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nun auch mit dem Reifenmarkt in Indien. Die Bedrohung bei Premium-Verbraucherreifen sei gering, bei Reifen für Offroad-Nutzfahrzeuge (OTR) jedoch realer.

Um 11:53 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 73,38 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 12,78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 25.684 Continental-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 17,4 Prozent zu Buche.

