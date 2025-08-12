DAX24.233 +0,9%ESt505.382 +0,9%Top 10 Crypto16,87 +1,8%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.517 -0,4%Euro1,1730 +0,5%Öl65,70 -0,6%Gold3.365 +0,6%
Continental-Analyse im Blick

Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform

13.08.25 12:13 Uhr
Bernstein Research gibt Continental-Aktie Market-Perform | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Continental-Aktie durch Bernstein Research.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,72 EUR -0,28 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. In einer Zeit, in der Reifenhersteller Wettbewerbsdruck aus Ländern wie China, Japan und Südkorea spürten, beschäftigte sich Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie nun auch mit dem Reifenmarkt in Indien. Die Bedrohung bei Premium-Verbraucherreifen sei gering, bei Reifen für Offroad-Nutzfahrzeuge (OTR) jedoch realer.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:53 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 73,38 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 12,78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 25.684 Continental-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 17,4 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

