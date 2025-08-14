10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit Gewinnen erwartet

Nach drei Börsentagen der Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Mittwoch wieder auf Kursgewinne. Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise um 0,55 Prozent höher bei 24.157 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Aufwind - Nikkei mit neuem Rekord über 43.000-Punkte-Marke

Die Börsen in Asien legen zur Wochenmitte zu. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 gegen 7:40 Uhr unserer Zeit 1,27 Prozent auf 43.261 Punkte. Er bewegt sich somit erstmals über der Marke von 43.000 Punkten. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,44 Prozent nach oben auf 3.682 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 1,92 Prozent stärker bei 25.449 Einheiten.

3. TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen

TUI hat im dritten Geschäftsquartal 2024/25 seinen Umsatz und das Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Getragen wurde dies von einem Rekordergebnis im Bereich Urlaubserlebnisse mit den Hotel- und Kreuzfahrtgesellschaften. Zur Nachricht

4. Operativer Gewinn von E.ON steigt - Ziele bestätigt

E.ON hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen deutlich mehr verdient. Zum Wachstum trugen vor allem die laufenden hohen Investitionen in die Energieinfrastruktur bei. Zur Nachricht

5. EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze

Eine schwache Nachfrage im Kerngeschäft hat der Biotechfirma EVOTEC hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang beschert. Das Unternehmen bestätigte die im Juli gesenkte Umsatzprognose. Zur Nachricht

6. Gewinn von Brenntag geht deutlich zurück

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im zweiten Quartal Rückgänge beim Umsatz und noch deutlicher beim Gewinn verbucht. Grund war laut Mitteilung eine spürbar langsamere Nachfrage und erhöhter Preisdruck in verschiedenen Endmärkten. Zur Nachricht

7. Auftragslage bei RENK bleibt dank Rüstungsboom stark

Die anhaltend hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung sorgen beim Rüstungszulieferer RENK für pralle Auftragsbücher. So stieg das Neugeschäft im ersten Halbjahr um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro. Zur Nachricht

8. Deutsche Pfandbriefbank tief in der Verlustzone

Der geplante Rückzug aus dem US-Geschäft hat die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) im zweiten Quartal tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 266 Millionen Euro nach einem Gewinn von 11 Millionen ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

9. Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise zeigen sich am Mittwochmorgen nur wenig bewegt. Ein Barrel der Rohölsorte Brent kostet zeitweise 66,17 US-Dollar und damit 0,06 US-Dollar mehr als am Vortag.

10. Euro steigt leicht

Der Euro legt am Mittwochmorgen weiter zu. Zeitweise kostet ein Euro 1,1680 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend, als die Gemeinschaftswährung 1,1667 US-Dollar wert war.