DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,57 -0,5%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.135 -0,8%Euro1,1685 +0,1%Öl66,23 +0,2%Gold3.350 +0,1%
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten -- E.ON steigert operativen Gewinn -- TUI verdient mehr als erwartet
Top News
Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke Asiens Börsen am Mittwoch: Chinas Märkte in Grün - Nikkei klettert erstmals über 43.000er Marke
Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang Ströer-Aktie: Ströer erleidet Umsatzrückgang
Heute im Fokus

Nach US-Inflationsdaten: Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei erstmals über 43.000 Punkten -- E.ON steigert operativen Gewinn -- TUI verdient mehr als erwartet

aktualisiert 13.08.25 07:21 Uhr

Ströer erleidet Umsatzrückgang. BVB verhandelt mit Reus über neue Rolle. Springer Nature: Jahresprognose angehoben. PATRIZIA weiter von Sparkurs angetrieben.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag unentschlossen.

Der DAX war mit einem Plus in den Tag gestartet, fiel im Verlauf jedoch in die Verlustzone zurück. Am späten Nachmittag kämpfte er sich in Richtung Nulllinie vor, es verblieb letztlich jedoch ein Minus von 0,23 Prozent bei 24.024,78 Punkten.
Der TecDAX zeigte sich ebenfalls schwächer, nachdem er die Sitzung noch höher eröffnet hatte. Er verabschiedete sich 0,66 Prozent niedriger bei 3.743,56 Punkten in den Feierabend.

Während die Märkte gespannt auf frische Hinweise zur US-Geldpolitik warteten, reagierten Anleger positiv auf die Entscheidung, die Zollpause zwischen den USA und China zu verlängern. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, das die Frist bis zum 10. November ausdehnt. Ziel der US-Regierung sei es, die Gespräche mit Peking fortzusetzen, um Handelsungleichgewichte abzubauen. Damit bleibt vorerst ein weiterer geopolitischer Konfliktherd aus, bevor sich Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitag in Alaska zu möglichen Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg treffen. Laut Commerzbank richtete sich der Blick der Investoren am Nachmittag auf die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten für den Juli. Erwartet wurde ein leichter Anstieg der Inflation. Sie fiel jedoch überraschend stabil aus. Nur die Kerninflation stieg stärker an als erwartet. Marktteilnehmer nehmen die Zahlen genau unter die Lupe, da viele Experten bereits von einer Zinssenkung der US-Notenbank im September ausgehen.

