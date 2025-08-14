DAX24.045 -0,2%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.432 +1,0%Nas21.591 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,56 -0,2%Gold3.345 ±0,0%
Vor US-Inflationsdaten

Eurokurs legt zu - die Gründe

12.08.25 16:44 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro aufwärts bewegt | finanzen.net

Der Euro hat am Dienstag nach US-Inflationszahlen zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,3808 CNY 0,0300 CNY 0,36%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8645 GBP -0,0006 GBP -0,07%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,1587 HKD 0,0410 HKD 0,45%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
172,7640 JPY 0,6940 JPY 0,40%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1667 USD 0,0052 USD 0,45%
Charts|News

Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1652 US-Dollar. Vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten hatte sie noch bei 1,1600 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1606 (Montag: 1,1622) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8616 (0,8604) Euro.

In den USA hat sich die Inflationsrate im Juli nicht verändert und verharrte bei 2,7 Prozent. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg auf 2,8 Prozent erwartet. "Der Zolleffekt ist bisher also relativ moderat", schreiben die Volkswirte der Commerzbank. "Viele Unternehmen nehmen die Zölle offensichtlich bisher auf die eigene Kappe." Die Experten halten dies jedoch nur für eine vorübergehende Erscheinung.

Die Finanzmärkte sehen sich in der Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank Fed bald die Leitzinsen senken dürfte. Dies belastete den Dollar. In der Eurozone sind zunächst hingegen keine weitere Leitzinssenkungen zu erwarten. "Die Leitzinsen sind aktuell auf einem sehr guten Niveau', sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel am Freitag in Frankfurt. "Von hier aus können wir schauen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86210 (0,86560) britische Pfund, 172,30 (171,86) japanische Yen und 0,9418 (0,9430) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.337 Dollar. Das waren 5 Dollar weniger als am Vortag.

FRANKFURT (dpa-AFX)

