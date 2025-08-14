DAX24.186 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto17,14 +3,4%Dow44.810 +0,8%Nas21.684 ±0,0%Bitcoin103.590 +0,6%Euro1,1713 +0,3%Öl65,16 -1,4%Gold3.360 +0,4%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Medios: Ausblick 2025 bestätigt Medios: Ausblick 2025 bestätigt
IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise IEA senkt Prognose für Ölnachfrage: So reagieren die Ölpreise
DAX aktuell

Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX schließt mit Kursgewinnen

13.08.25 18:15 Uhr
13.08.25 18:15 Uhr

Nach drei Börsentagen der Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt standen die Signale am Mittwoch wieder auf Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.185,6 PKT 160,8 PKT 0,67%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch ging es für den DAX wieder aufwärts. Er ging mit einem Aufschlag von 0,55 Prozent bei 24.156,51 Punkten in den Handel. Auch im weiteren Verlauf zeigte er sich von seiner freundlichen Seite. Er verabschiedete sich 0,67 Prozent stärker bei 24.185,59 Zählern in den Feierabend.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Weitere Rekorde an der Wall Street und an der NASDAQ in den USA am Vortag nach Inflationsdaten sorgten zur Wochenmitte für Unterstützung. Auch Asiens Börsen meldeten Kursgewinne, der japanische Nikkei-Index erreichte ebenfalls eine weitere Höchstmarke.

Grenzenloser Optimismus an der Börse?

"Der Optimismus kennt aktuell keine Grenzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA habe gestern neue Nahrung erhalten. "Nach den gestrigen Inflationsdaten wird die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im September jetzt mit 96 Prozent gepreist."

Treffen vom Putin und Trump im Fokus

Geopolitisch richtet sich der Fokus an den Kapitalmärkten bereits auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag. Europäer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchten, dass die Zukunft der Ukraine dabei womöglich über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte.

Bilanzsaison im vollem Gange

Die Aufmerksamkeit galt am Mittwoch aber erst einmal zahlreichen Unternehmen und ihren Quartalsberichten und Ausblicken.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

