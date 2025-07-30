Apple-Aktie ungeachtet dessen im Plus: Musk wirft Apple Diskriminierung seiner Apps vor
Tech-Milliardär Elon Musk wirft Apple eine Diskriminierung seiner Apps vor und droht mit einer Klage gegen den iPhone-Konzern.
Werte in diesem Artikel
Musk kritisierte vor allem, dass Apple die Anwendungen der Online-Plattform X und des KI-Chatbots Grok nicht in redaktionell erstellte Empfehlungslisten im App Store aufnehme.
Musk behauptete auf X auch, das Verhalten von Apple sorge dafür, dass keine andere KI-Firma außer dem ChatGPT-Entwickler OpenAI den Spitzenplatz in den Download-Charts auf der Apple-Plattform erreichen könne. Deswegen werde seine KI-Firma xAI rechtliche Schritte einleiten.
OpenAI ist ein Partner von Apple bei Künstlicher Intelligenz auf dem iPhone. Musk spricht deshalb von einem "eindeutigen Wettbewerbsverstoß". Nutzer von X verwiesen unterdessen darauf, dass die KI-Apps Deepseek und Perplexity durchaus Spitzenpositionen in Apples App Store erklommen - und zwar nach der Vereinbarung mit OpenAI. Von Apple gab es zunächst keine Reaktion.
Klage gegen abtrünnige Werbekunden
Es wäre nicht das erste Mal, dass Musk versucht, mit Klagen andere Unternehmen zu einer besseren Behandlung seiner Firmen zu zwingen. Nachdem er den X-Vorläufer Twitter übernahm und die Inhalte-Regeln aufweichte, verließen viele Werbekunden die Plattform. Sie befürchteten, dass ihre Anzeigen neben extremistischen Beiträgen auftauchen. X zog später gegen mehrere Unternehmen und eine Industriegruppe vor Gericht und warf ihnen ein abgesprochenes Vorgehen vor, um der Plattform zu schaden. Der Ausgang der Verfahren ist noch offen.
Im NASDAQ-Handel notiert die Apple-Aktie zeitweise 0,76 Prozent höher bei 228,96 US-Dollar.
/so/DP/jha
AUSTIN (dpa-AFX)
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Apple News
Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com, VCG/VCG via Getty Images
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|01.08.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen