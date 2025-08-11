DAX23.975 -0,4%ESt505.317 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin101.991 -0,3%Euro1,1608 -0,1%Öl66,65 -0,1%Gold3.342 -0,1%
Analysten-Erwartungen

Ausblick: JENOPTIK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.08.25 12:54 Uhr
Vorsicht, Anleger! JENOPTIK vor den Zahlen - Erwartet uns ein Gewinn-Einbruch? | finanzen.net

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von JENOPTIK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,60 EUR -0,22 EUR -1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

JENOPTIK wird am 13.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,286 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 31,90 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 EUR je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,03 Prozent auf 264,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,42 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,62 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden EUR, gegenüber 1,12 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
24.07.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
26.06.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
04.06.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
