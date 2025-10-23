JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag schwächer

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 19,90 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,4 Prozent auf 19,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,88 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.387 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,70 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 24,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 27,84 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,94 EUR an.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

