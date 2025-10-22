DAX24.331 ±0,0%Est505.685 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,12 +0,8%Gold4.078 -1,1%
Profil
So entwickelt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag mit Verlusten

22.10.25 12:04 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 20,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
20,36 EUR -0,16 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:43 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 20,24 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 20,16 EUR. Bei 20,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 80.929 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,04 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 14,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 40,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 24,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 13.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Bildquellen: JENOPTIK

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
