Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag freundlich

21.10.25 16:08 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 20,62 EUR.

Aktien
JENOPTIK AG
20,48 EUR 0,52 EUR 2,61%
Um 15:52 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 20,62 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 20,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 169.208 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,36 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,367 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,94 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,30 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
08:01JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:01JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

