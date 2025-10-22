JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag leichter
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 20,58 EUR.
Um 09:06 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 20,58 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,58 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.796 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 43,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,367 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.
JENOPTIK veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 284,66 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.
In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
