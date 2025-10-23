DAX24.166 +0,1%Est505.664 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.850 +0,5%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,67 +2,1%Gold4.146 +1,3%
Fokus auf Aktienkurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 19,91 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
19,85 EUR -0,51 EUR -2,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 19,91 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 19,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,88 EUR. Bisher wurden heute 81.920 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Bei 24,70 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 19,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,367 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,94 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr angefallen

Jenoptik: Spannender charttechnischer Durchbruch

TecDAX-Wert JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

