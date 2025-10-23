JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK fällt am Donnerstagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 19,80 EUR ab.
Die JENOPTIK-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 19,80 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.258 JENOPTIK-Aktien.
Bei 24,70 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,75 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,47 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,367 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,380 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,94 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 284,66 Mio. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.
