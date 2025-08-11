DAX23.965 -0,5%ESt505.315 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1605 -0,1%Öl66,54 -0,3%Gold3.344 ±-0,0%
Einstufung belassen

Novo Nordisk-Aktie schwächer: UBS begründet neutrale Einstufung mit rückläufigem Momentum

12.08.25 12:39 Uhr
UBS-Studie enthüllt: Das ist der Grund für die Kursverluste bei der Novo Nordisk-Aktie | finanzen.net

Die UBS belässt ihre Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral". Anleger reagieren auf die Experten-Einschätzung mit Verkäufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
550,20 EUR 1,50 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novo Nordisk
42,69 EUR -0,77 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zunahme der Verschreibungen des Wirkstoffs Semaglutid in den USA sei zuletzt hinter der entsprechenden des Kontrahenten Eli Lilly zurückgeblieben, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Wer­bung

Die Novo Nordisk-Aktie reagiert in Kopenhagen darauf mit Kursverlusten von 1,5 Prozent auf 317,75 DKK.

/rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 13:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

