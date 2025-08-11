Einstufung belassen

Die UBS belässt ihre Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral". Anleger reagieren auf die Experten-Einschätzung mit Verkäufen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Die Zunahme der Verschreibungen des Wirkstoffs Semaglutid in den USA sei zuletzt hinter der entsprechenden des Kontrahenten Eli Lilly zurückgeblieben, schrieb Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Die Novo Nordisk-Aktie reagiert in Kopenhagen darauf mit Kursverlusten von 1,5 Prozent auf 317,75 DKK.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 13:10 / GMT

