Ausblick bestätigt

Eine geringe Schadensbelastung hat der Hannover Rück im zweiten Quartal einen Gewinnanstieg beschert.

Der DAX-Konzern schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Rückversicherer.

Der Nettogewinn kletterte auf 833 Millionen Euro von 603 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 792 Millionen gerechnet.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern weiterhin mit einem Gewinn von 2,4 Milliarden Euro nach 2,33 Milliarden im Vorjahr. Der Analystenkonsens steht bereits bei 2,55 Milliarden. Im ersten Halbjahr hat die Hannover Rück 1,3 Milliarden verdient. Im ersten Quartal hatten die Waldbrände in und um Los Angeles für eine hohe Schadensbelastung gesorgt.

Hannover Rück mit sinkenden Preisen in Vertragserneuerung

Die Hannover Rück hat in den Erneuerungsrunden zum 1. Juni und 1. Juli einen erneuten Preisrückgang verzeichnet. Die Preise sanken inflations- und risikoadjustiert um 2,9 Prozent, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Das Volumen fiel um 2,1 Prozent, vor allem weil ein Großvertrag reduziert wurde. Ohne diesen Effekt hätte sich ein Wachstum von 4,5 Prozent ergeben. Zum Juni und Juli erneuerte die Hannover Rück Teile des Nordamerikageschäfts, insbesondere Naturkatastrophenrisiken, sowie Geschäft aus Australien und Neuseeland und im Bereich Kredit und Kaution.

Hannover Rück auf Tradegate schwach - Zahlen enttäuschen

Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag vorbörslich die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers belastet.

Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss 1,4 Prozent auf 261,80 Euro nach. Ein Händler verwies darauf, dass etwa beim operativen Quartalsergebnis mehr erwartet worden sei.

Jefferies-Analyst Philip Kett verwies zudem darauf, dass vom Leben-Rückversicherungsgeschäft deutlich mehr erwartet worden sei und der DAX-Konzern in diesem Segment nicht zum ersten Mal enttäuscht habe.

