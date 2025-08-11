DAX24.037 -0,2%ESt505.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,57 +1,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.318 +0,1%Euro1,1625 +0,1%Öl66,25 -0,7%Gold3.346 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX leichter -- Wall Street fester erwartet -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt
Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit - weitere Gespräche Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit - weitere Gespräche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Zahlen im Blick

Valneva-Aktie schnellt nach Halbjahreszahlen hoch

12.08.25 13:38 Uhr
Robuste Geschäftszahlen: Valneva-Aktie springt an | finanzen.net

Robuste Geschäftszahlen zum ersten Halbjahr haben die Aktien von Valneva am Dienstag angetrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Valneva
3,99 EUR 0,34 EUR 9,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere des französischen Impfstoffherstellers schnellten im frühen Handel um rund 15 Prozent auf 4,17 Euro nach oben und erreichten den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Gegen Mittag gewinnen sie noch 11,54 Prozent auf 4,06 Euro.

Wer­bung

Valneva habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastiaan van der Schoot von Van Lanschot Kempen. Die Resultate zeugten von einem anhaltenden Umsatzwachstum und einer verbesserten Bruttomarge. Am Markt hieß es, der Fokus verlagere sich nun auf die bevorstehende Bekanntgabe der Ergebnisse für Valnevas Impfstoffkandidaten gegen Lyme-Borreliose, der in Zusammenarbeit mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt wurde.

/la/jha/

PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Valneva

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Valneva

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com

Nachrichten zu Valneva

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Valneva

DatumRatingAnalyst
16.05.2022Valneva BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2022Valneva BuyKepler Cheuvreux
08.11.2012Intercell buyUBS AG
08.08.2012Intercell buyUBS AG
25.05.2012Intercell haltenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2022Valneva BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2022Valneva BuyKepler Cheuvreux
08.11.2012Intercell buyUBS AG
08.08.2012Intercell buyUBS AG
24.04.2012VIVALISAct buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
25.05.2012Intercell haltenErste Bank AG
11.05.2012Intercell haltenErste Bank AG
16.03.2012Intercell haltenErste Bank AG
09.03.2012Intercell haltenErste Bank AG
24.02.2012Intercell haltenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.06.2011Intercell reduceErste Group Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Valneva nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen