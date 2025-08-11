Siemens-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
Siemens-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Gael de-Bray unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 215 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktanteil der Münchener auf dem chinesischen Automatisierungsmarkt bleibe zwar relativ stabil, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Marktbedingungen in Europa jedoch seien weiterhin verhalten, und die Erholung der Aufträge falle insgesamt weniger robust aus als ursprünglich prognostiziert.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 09:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 228,65 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 3,78 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 54.720 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 24,1 Prozent zu Buche. Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 13.11.2025 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
