In einer Ad-hoc-Meldung gibt die TUI AG bekannt, dass sie ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 anhebt. Anleger reagieren mehr als erfreut.

• TUI hebt die Prognose für das bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2025 an

• Neue erwartete Steigerung liegt bei 9 bis 11 Prozent (zuvor: 7 bis 10 Prozent) bei konstanten Wechselkursen

• Grundlage sind Rekordergebnisse in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten

Prognoseanhebung auf Grundlage starker Performance

Die TUI AG gibt per Ad-hoc-Meldung bekannt, die Prognose für das bereinigte EBIT für das Geschäftsjahr 2025 anzuheben. Basierend auf der starken Performance in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 sowie positiven Indikatoren für Juli, erwartet das Unternehmen nun ein um 9 bis 11 Prozent höheres bereinigtes EBIT im Vergleich zum Vorjahr (Geschäftsjahr 2024: 1,296 Millionen Euro). Die zuvor genannte Prognosespanne lag bei +7 bis 10 Prozent.

Geschäftszahlen und Segment-Ergebnisse

Zum 30. Juni 2025 lag der Konzernumsatz bei 14,7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 1,0 Milliarden Euro zu konstanten Wechselkursen entspricht. Das bereinigte EBIT belief sich auf 199 Millionen Euro, eine Steigerung um 150 Millionen zu konstanten Wechselkursen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ergebnisse wurden laut Meldung durch Rekordergebnisse in den Segmenten Hotels & Resorts und Kreuzfahrten getrieben, während das Segment Märkte & Airline in einem wettbewerbsintensiven Umfeld weiterhin als herausfordernd beschrieben wird.

Gleichzeitig erwartet TUI nun einen Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr am unteren Ende der angegebenen Spanne von 5 bis 10 Prozent (Geschäftsjahr 2024: 23,167 Millionen Euro).

Ausblick und weitere Details

Die oben genannte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird unter dem Vorbehalt des aktuellen Buchungsumfelds sowie makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheiten abgegeben, heißt es weiter. Weitere Details zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zum Ausblick wird TUI mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal/neun Monate des Geschäftsjahres 2025 am morgigen Mittwoch bekannt geben.

So reagiert die TUI-Aktie

TUI-Aktionäre feiern die Mitteilung: Nachdem das Papier zuvor nur leicht zulegte, geht es inzwischen via XETRA um 2,65 Prozent auf 7,83 Euro nach oben.

