Ziele 2025 bestätigt

TAG Immobilien-Aktie im Minus: TAG Immobilien mit Nettogewinn im ersten Halbjahr

12.08.25 12:29 Uhr
TAG Immobilien-Aktie schwächelt: TAG Immobilien hat unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben | finanzen.net

TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr dank besserer Portfoliobewertungen unter dem Strich wieder deutlich schwarze Zahlen geschrieben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
14,99 EUR -0,04 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Im Halbjahr profitierte der Hamburger Wohnimmobilienkonzern von moderaten Mietsteigerungen und kam beim Schuldenabbau voran. Der operative Gewinn FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, stieg leicht im Vergleich zum Vorjahr. Der operative Gewinn FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse aus Polen und Deutschland enthält, sank leicht.

Wer­bung

Im Zeitraum Januar bis Juni steigerte TAG Immobilien den für die Dividende relevanten operativen Gewinn FFO I leicht auf 91,6 Millionen Euro von 88,1 Millionen im Vorjahr. Je Aktie betrug er 0,52 Euro nach 0,50. Der FFO II sank auf 107,3 Millionen Euro von 121,4 Millionen bzw auf 0,61 Euro je Aktie von 0,69 Euro.

Den wichtigsten Einnahmen-Bestandteil, die Netto-Ist-Miete, steigerte das MDAX-Unternehmen auf 184,2 Millionen Euro von 178,2 Millionen.

Nach Steuern verdiente TAG 151,1 Millionen Euro verglichen mit einem Verlust von 7,1 Millionen im Vorjahr.

Wer­bung

Je Aktie betrug der unverwässerte Gewinn 0,86 Euro nach einem Verlust von 0,04 Euro.

Im Gesamtjahr soll der FFO I weiterhin 172 bis 176 Millionen Euro erreichen (2024: 175,1 Millionen Euro). Der FFO II soll in der Spanne 233 bis 243 Millionen Euro landen (2024: 239,4 Millionen Euro).

Die TAG Immobilien-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,6 Prozent im Minus bei 14,91 Euro.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

