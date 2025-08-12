Investment-Tipp EON SE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Aktuelle Analyse im Blick

Die EON SE-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Energieversorger habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Wanda Serwinowska in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Bei den Zielen für dieses Jahr hätten die Essener eventuell noch Luft nach oben.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 16,02 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 3,25 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 1.704.552 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 47,8 Prozent zu. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von EON SE wird am 13.08.2025 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.