So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

Rohstoff-Marktbericht

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Am Dienstagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,12 Prozent auf 3.348,68 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (3.344,83 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 37,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 37,61 US-Dollar.

Nach 1.336,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagabend um 0,49 Prozent auf 1.343,00 US-Dollar gestiegen.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -2,04 Prozent auf 1.128,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.151,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Dienstagabend nach. Um -0,91 Prozent auf 66,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 66,63 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,38 Prozent auf 63,12 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 63,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 20:17 Uhr steigt der Baumwolle um 3,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,65 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Haferpreis um 0,23 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,34 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -1,25 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 3,16 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,21 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,05 Prozent auf 2,36 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar.

Nach 3,85 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagabend um -3,57 Prozent auf 3,71 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,40 US-Dollar am Vortag auf 3,46 US-Dollar nach oben (+1,64Prozent).

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 2,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,49 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,28 Prozent.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 279,30 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (277,70 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:00 Uhr auf. Es geht 2,48 Prozent auf 0,17 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,27 Prozent auf 2,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,16 Prozent auf 1,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 1,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,23 Prozent auf 17,44 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,41 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -2,18 Prozent auf 59,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 60,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,99 Prozent auf 12,80 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 12,97 US-Dollar.

Nach 636,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Dienstagabend um -2,27 Prozent auf 624,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net