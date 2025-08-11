DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,80 +2,4%Dow44.417 +1,0%Nas21.654 +1,3%Bitcoin102.284 ±0,0%Euro1,1668 +0,5%Öl66,14 -0,9%Gold3.349 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: Dow stärker -- DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoff-Marktbericht

So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend

12.08.25 20:43 Uhr
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend | finanzen.net

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.587,39 USD -26,70 USD -1,02%
News
Baumwolle
0,67 USD 0,02 USD 3,16%
News
Bleipreis
1.958,10 USD -4,25 USD -0,22%
News
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR 0,00 EUR 0,00%
News
EEX Strompreis Phelix DE
91,44 EUR -0,06 EUR -0,07%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,79 USD -0,20 USD -6,57%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.349,11 USD 4,28 USD 0,13%
News
Haferpreis
3,33 USD 0,01 USD 0,23%
News
Heizölpreis
59,17 USD -1,32 USD -2,18%
News
Holzpreis
623,00 USD -15,50 USD -2,43%
News
Kaffeepreis
3,16 USD -0,04 USD -1,25%
News
Kakaopreis
5.802,00 GBP 37,00 GBP 0,64%
News
Kohlepreis
100,25 USD -0,75 USD -0,74%
News
Kupferpreis
9.643,65 USD 17,40 USD 0,18%
News
Lebendrindpreis
2,36 USD 0,02 USD 1,05%
News
Mageres Schwein Preis
1,10 USD -0,00 USD -0,16%
News
Maispreis
3,71 USD -0,14 USD -3,57%
News
Mastrindpreis
3,46 USD 0,06 USD 1,64%
News
Milchpreis
17,44 USD 0,04 USD 0,23%
News
Naphthapreis (European)
554,44 USD -1,41 USD -0,25%
News
Nickelpreis
15.043,50 USD 160,00 USD 1,08%
News
Ölpreis (Brent)
66,17 USD -0,54 USD -0,81%
News
Ölpreis (WTI)
63,24 USD -0,76 USD -1,19%
News
Orangensaftpreis
2,54 USD 0,03 USD 1,28%
News
Palladiumpreis
1.126,00 USD -25,50 USD -2,21%
News
Palmölpreis
4.370,00 MYR 20,00 MYR 0,46%
News
Platinpreis
1.342,50 USD 6,00 USD 0,45%
News
Rapspreis
466,25 EUR -7,50 EUR -1,58%
News
Reispreis
12,80 USD -0,26 USD -1,99%
News
Silberpreis
37,86 USD 0,25 USD 0,66%
News
Sojabohnenmehlpreis
279,30 USD 1,30 USD 0,47%
News
Sojabohnenölpreis
0,53 USD -0,01 USD -1,18%
News
Sojabohnenpreis
10,05 USD 0,14 USD 1,39%
News
Super Benzin
1,65 EUR -0,01 EUR -0,36%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
192,50 EUR -2,50 EUR -1,28%
News
Zinkpreis
2.803,45 USD -6,90 USD -0,25%
News
Zinnpreis
33.669,50 USD 14,50 USD 0,04%
News
Zuckerpreis
0,17 USD 0,00 USD 2,48%
News

Am Dienstagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,12 Prozent auf 3.348,68 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (3.344,83 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,66 Prozent auf 37,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 37,61 US-Dollar.

Nach 1.336,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Dienstagabend um 0,49 Prozent auf 1.343,00 US-Dollar gestiegen.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -2,04 Prozent auf 1.128,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.151,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Dienstagabend nach. Um -0,91 Prozent auf 66,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 66,63 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -1,38 Prozent auf 63,12 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 63,96 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 20:17 Uhr steigt der Baumwolle um 3,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,65 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Haferpreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Haferpreis um 0,23 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,34 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Kaffeepreis. Um -1,25 Prozent reduziert sich der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf 3,16 US-Dollar, nachdem der Kaffeepreis am Vortag noch bei 3,21 US-Dollar lag.

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Dienstagabend hinzu. Um 1,05 Prozent auf 2,36 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar.

Nach 3,85 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagabend um -3,57 Prozent auf 3,71 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Mastrindpreis hinzu. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,40 US-Dollar am Vortag auf 3,46 US-Dollar nach oben (+1,64Prozent).

Derweil notiert der Orangensaftpreis bei 2,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,49 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,28 Prozent.

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 279,30 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (277,70 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,47 Prozent.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:00 Uhr auf. Es geht 2,48 Prozent auf 0,17 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,16 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,27 Prozent auf 2,80 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Mageres Schwein Preis um -0,16 Prozent auf 1,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 1,10 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,23 Prozent auf 17,44 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,41 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -2,18 Prozent auf 59,17 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 60,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Reispreis bergab. Um 20:20 Uhr steht ein Minus von -1,99 Prozent auf 12,80 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Reispreis noch bei 12,97 US-Dollar.

Nach 636,50 US-Dollar am Vortag ist der Holzpreis am Dienstagabend um -2,27 Prozent auf 624,00 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis