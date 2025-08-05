DAX24.016 -0,3%ESt505.326 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +0,5%Dow44.413 +1,0%Nas21.500 +0,5%Bitcoin102.166 -0,1%Euro1,1647 +0,3%Öl66,32 -0,6%Gold3.333 -0,4%
Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
232,30 EUR -14,70 EUR -5,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.006,1 PKT -75,3 PKT -0,31%
Charts|News|Analysen

Im Juli schon wurde ein kurzfristiger Abwärtstrend eingeläutet, der am Dienstag mit einem Abschlag von zeitweise 6,9 Prozent auf 232,15 Euro weiterging. Der Kurs des Softwarekonzerns rutschte via XETRA wieder klar unter die zuletzt umkämpfte 200-Tage-Linie und erreichte ein Tief seit April. Auch der Leitindex DAX rutschte am Dienstag nach freundlichem Start ins Minus.

Vor einigen Monaten stand noch zur Debatte, ob die 15 Prozent hohe, für Einzelwerte im DAX festgelegte Kappungsgrenze noch haltbar ist oder für SAP aufgeweicht werden muss. Die Grenze soll sicherstellen, dass der Leitindex nicht von wenigen Schwergewichten dominiert wird.

Um das Problem zu umgehen, waren im Februar zu rekordhohen SAP-Zeiten für Investoren weitere DAX-Indexvarianten geschaffen worden. Mittlerweile liegt das Gewicht der Walldorfer mit etwa 14 Prozent aber ohnehin wieder im geduldeten Bereich. Waren die Aktien 2024 noch der drittbeste DAX-Wert, hinken sie dem Leitindex in diesem Jahr mit einem nur noch knappen Anstieg klar hinterher.

/tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX)

