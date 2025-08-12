DAX24.212 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.744 +0,6%Nas21.728 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,97 -0,2%Gold3.364 +0,5%
Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher

13.08.25 16:15 Uhr
ProSiebenSat.1-aktie leicht im Plus: MFE führt Übernahmekampf an | finanzen.net

In der Übernahmeschlacht um den Medienkonzern ProSiebenSat.1 liegt die Berlusconi-Holding MFE deutlich vorn.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
7,90 EUR 0,07 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am letzten Tag der Angebotsfrist hält sie eigenen Angaben vom Mittwoch zufolge insgesamt 40,38 Prozent des Grundkapitals und 40,42 Prozent der ausübbaren Stimmrechte. Der tschechische Investor PPF hält hingegen aktuell nur 18,39 Prozent an Grundkapital und Stimmrechten, wie er ebenfalls am Mittwoch mitteilte.

MFE hatte zuletzt sein Angebot erhöht und bietet 4,48 Euro in bar je ProSiebenSat.1-Aktie zuzüglich 1,3 eigene Anteilscheine. Dieses Gebot wird von Vorstand und Aufsichtsrat des Medienkonzerns unterstützt. PPF hält hingegen an seinem Angebot von 7 Euro je Aktie fest. Aktuell liegt dieses um knapp einen Euro unter dem Konkurrenzgebot.

Der Investor General Atlantic hat Medienberichten von Dienstag zufolge dennoch seinen Anteil von 2,4 Prozent PPF angeboten, wohl weil der Erhalt des Gegenwerts ausschließlich in Geld trotzdem als attraktiver angesehen wird. Da insbesondere solche Anteilseigner erst sehr kurz vor dem Auslaufen eines Übernahmeangebots entscheiden, ist das Rennen um den bekannten deutschen Medienkonzern noch nicht vollkommen entschieden.

Im XETRA-Handel notiert die ProSiebenSat.1-Aktie zeitweise 0,38 Prozent höher bei 7,90 Euro.

/he/jsl/jha/

UNTERFÖHRING (dpa-AFX)

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images, Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

