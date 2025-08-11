DAX24.020 -0,3%ESt505.327 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +0,5%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.162 -0,1%Euro1,1605 -0,1%Öl66,72 ±0,0%Gold3.348 +0,1%
Aktieneinstufung

Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse

12.08.25 11:43 Uhr
Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse

Die Bayer-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
25,59 EUR -0,20 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Niedrigere Maispreise und Schwierigkeiten beim Zurückgewinnen von Marktanteilen beim Unkrautvernichter Dicamba stimmten ihn vorsichtig, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei skeptisch, ob der Pharma- und Agrarchemiekonzern 2026 die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (EBitda) erreichen kann.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie wies um 11:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,53 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 1,86 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 321.869 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 32,8 Prozent aufwärts. Bayer könnte möglicherweise am 11.11.2025 die Finanzergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

