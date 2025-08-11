Bayer-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verleiht Bayer-Aktie Hold in jüngster Analyse

Aktieneinstufung

Die Bayer-Aktie wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Niedrigere Maispreise und Schwierigkeiten beim Zurückgewinnen von Marktanteilen beim Unkrautvernichter Dicamba stimmten ihn vorsichtig, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei skeptisch, ob der Pharma- und Agrarchemiekonzern 2026 die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (EBitda) erreichen kann.

Die Bayer-Aktie wies um 11:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 25,53 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 1,86 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 321.869 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2025 um 32,8 Prozent aufwärts. Bayer könnte möglicherweise am 11.11.2025 die Finanzergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

