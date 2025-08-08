DAX24.037 -0,2%ESt505.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,40 +2,2%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.195 -0,1%Euro1,1606 -0,1%Öl66,76 +0,1%Gold3.348 +0,1%
Bodenbildungsphase

Vestas-Aktie bügelt Kursdelle dank neuer Aufträge aus

12.08.25 10:15 Uhr
Neue Aufträge: Vestas-Aktie erholt sich von Kursdelle

Aktien von Vestas haben am Dienstag zugelegt.

Mit einem Plus von zeitweise 4,89 Prozent auf 116,85 DKK konnten sie das Minus vom Montag, als eine Kapitalerhöhung des Branchenkollegen Orsted belastet hatte, wieder ausgleichen. Vestas setzten damit ihre Bodenbildungsphase der Vormonate fort.

Die Aktie des Windturbinenherstellers profitierte von neuen Aufträgen aus den USA. Insgesamt belaufen sich diese auf eine Leistung von 950 Megawatt. Die Analysten der Citibank sprachen von einer wichtigen Nachricht für Vestas. Damit verdoppelten sich die Aufträge aus den USA auf Jahressicht.

Allerdings gebe es keine Angaben zum zeitlichen Rahmen. Daher blieben Fragen für den Einfluss auf die Ergebnisse, die bei der kommenden Telefonkonferenz ein Thema seien - ebenso wie Folgeaufträge nach 2027.

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vestas Wind Systems A-S BuyUBS AG
29.07.2025Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Vestas Wind Systems A-S OutperformBernstein Research
18.07.2025Vestas Wind Systems A-S OutperformRBC Capital Markets
18.07.2025Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Vestas Wind Systems A-S BuyUBS AG
29.07.2025Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025Vestas Wind Systems A-S OutperformBernstein Research
18.07.2025Vestas Wind Systems A-S OutperformRBC Capital Markets
18.07.2025Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.07.2025Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
04.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S VerkaufenDZ BANK
04.12.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
08.11.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
03.05.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
19.03.2024Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital

