Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 15,29 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas anlässlich der Zahlen zum zweiten Quartal von 105 auf 118 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Umsetzung der Unternehmensziele im Bereich der Windkraftanlagen an Land (Onshore) und stelle sich auf operativen Verlust im Offshore-Bereich ein, schrieb John Kim in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das zweite Halbjahr dürfte für die Dänen insgesamt besser verlaufen, auch wenn es noch Risiken gebe./la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
118,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
15,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
153,25 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
