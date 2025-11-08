DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
DAX-Erholung: Positive Aussichten animieren Anleger zu Käufen - Nikkei weit im Plus
Flughafen Wien-Aktie im Plus: Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste
Vestas Wind Systems A-S Aktie

20,11 EUR +0,05 EUR +0,25 %
STU
18,98 CHF +0,30 CHF +1,62 %
BRX
Marktkap. 19,79 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Bernstein Research

Vestas Wind Systems A-S Outperform

09:21 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Vestas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen belassen. Die Quartalszahlen untermauerten die Trendwende des Windturbinenherstellers, und die Margenverbesserung sei auf einem guten Weg, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Markt unterschätze die Widerstandsfähigkeit in einem negativen Branchenszenario. Die Dänen böten zudem trotz der jüngsten Kursrally eine attraktive Bewertung. Zudem lobte die Expertin das attraktive Cashflow-Profil./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 17:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
195,00 DKK
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
20,03 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

