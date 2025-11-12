Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 21,3 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 149 auf 184 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen beginne einen Aufwärtszyklus, schrieb Lucas Ferhani am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Die Nachfrage orientiere sich auf die Jahre 2028 und folgende, und das auch in den USA. Erhebliche Kosten für das Hochfahren der Produktion dürften in den kommenden beiden Jahren aus der Bilanz verschwinden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
184,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
170,38 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG