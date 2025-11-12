DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,0%Top 10 Crypto 13,84 +1,7%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.548 +2,2%Euro 1,1587 +0,0%Öl 62,70 +0,0%Gold 4.211 +0,3%
Vestas Wind Systems A-S Aktie

Marktkap. 21,3 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
Jefferies & Company Inc.

08:01 Uhr
Vestas Wind Systems A-S
21,35 EUR -0,41 EUR -1,88%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 149 auf 184 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen beginne einen Aufwärtszyklus, schrieb Lucas Ferhani am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Die Nachfrage orientiere sich auf die Jahre 2028 und folgende, und das auch in den USA. Erhebliche Kosten für das Hochfahren der Produktion dürften in den kommenden beiden Jahren aus der Bilanz verschwinden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
184,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,38 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

08:01 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Vestas Wind Systems A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Vestas-Aktie springt zweistellig hoch: Ziele nach überraschend gutem Quartal eingeengt
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
finanzen.net Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein
dpa-afx VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
finanzen.net Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
dpa-afx Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
finanzen.net September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
Benzinga Earnings Breakdown: Vestas Wind Systems Q4
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Report: Q4 Overview
