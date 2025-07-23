Kaufverhandlungen

Die Autoleasing-Tochter Athlon von Mercedes-Benz könnte einem Agenturbericht zufolge an BNP Paribas gehen.

Wie Bloomberg berichtet, befindet sich die französische Bank in fortgeschrittenen Gesprächen mit Mercedes-Benz. In einem Deal könnte das Geschäft mit rund 1 Milliarde Euro bewertet werden. Auch andere Perteien hätten ihr Interesse bekundet.

BNP Paribas wollte die Informationen gegenüber Bloomberg nicht kommentieren, ein Mercedes-Sprecher sagte laut dpa-AFX, der Konzern prüfe fortlaufend strategische Optionen für sein Geschäft, einschließlich Athlon. Weitere Angaben wollte er nicht machen.

Ein Verkauf des Leasingdienstleisters sei Teil einer breiter angelegten Überprüfung, hieß es bei Bloomberg weiter. Berichte über entsprechende Sondierungen hatte es bereits gegeben. Mercedes hatte Athlon 2016 von der niederländischen Rabobank für 1,1 Milliarden Euro erworben und wollte die Firma in das eigene Fuhrparkmanagement integrieren. BNP Paribas hat mit dem Anbieter Arval bereits ein Standbein in dem Geschäft.

Athlon bietet ein sogenanntes Full-Service-Leasing für Gewerbetreibende an. Alle benötigten Dienstleistungen rund um das Leasing wie das Management von Tankkarten, Reparatur, Schäden und Service sind dabei in einem Paket und in einer Rate enthalten. Athlon übernimmt dabei die Koordination und Abwicklung der verschiedenen Leasingbestandteile

Die Aktie von Mercedes-Benz verliert im Mittwochshandel auf XETRA zeitweise 0,21 Prozent auf 52,13 Euro, während BNP-Aktien an der EURONEXT in Paris zeitweise um 0,64 Prozent auf 82,27 Euro zulegen.

DOW JONES / dpa-AFX