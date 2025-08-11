DAX24.073 ±-0,0%ESt505.339 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,86 +0,2%Gold3.355 +0,3%
Profil
Hochstufung

Repsol-Aktie steigt: JPMorgan stuft Repsol hoch

12.08.25 09:26 Uhr
Repsol-Aktie legt zu: JPMorgan hebt Repsol auf 'Overweight' | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat Repsol von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Repsol S.A.
13,45 EUR 0,45 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Kursziel für Repsol hat JPMorgan von 12,00 auf 15,50 Euro angehoben. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten, da niedrige globale Lagerbestände, beschleunigte Stilllegungen und bevorstehende Wartungsarbeiten im Herbst eine rasche Normalisierung der Lagerbestände zu einer schwierigen Aufgabe machten. Repsol sei in diesem Umfeld am besten positioniert.

In Madrid klettert die Repsol-Aktie zeitweise um 1,29 Prozent auf 13,345 Euro.

/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

