Repsol-Aktie steigt: JPMorgan stuft Repsol hoch
Die US-Bank JPMorgan hat Repsol von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Das Kursziel für Repsol hat JPMorgan von 12,00 auf 15,50 Euro angehoben. Die Ölmärkte bewegten sich zwar in Richtung eines Überschusses, da das Kartell Opec seine Quoten erhöhe, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Dem stehe aber aus Sicht der europäischen Ölkonzerne die erneute Knappheit auf dem Dieselmarkt gegenüber. Diese dürfte bis 2026 anhalten, da niedrige globale Lagerbestände, beschleunigte Stilllegungen und bevorstehende Wartungsarbeiten im Herbst eine rasche Normalisierung der Lagerbestände zu einer schwierigen Aufgabe machten. Repsol sei in diesem Umfeld am besten positioniert.
In Madrid klettert die Repsol-Aktie zeitweise um 1,29 Prozent auf 13,345 Euro.
/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Repsol
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Repsol
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Repsol News
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Repsol S.A.
Analysen zu Repsol S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2024
|Repsol Neutral
|UBS AG
|01.07.2020
|Repsol buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2019
|Repsol Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.2016
|Repsol Neutral
|UBS AG
|29.02.2016
|Repsol Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.07.2020
|Repsol buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.2016
|Repsol buy
|S&P Capital IQ
|06.10.2015
|Repsol overweight
|Morgan Stanley
|31.07.2015
|Repsol overweight
|Morgan Stanley
|01.07.2015
|Repsol overweight
|Morgan Stanley
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2024
|Repsol Neutral
|UBS AG
|24.07.2019
|Repsol Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.05.2016
|Repsol Neutral
|UBS AG
|29.02.2016
|Repsol Neutral
|UBS AG
|25.02.2016
|Repsol Hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2015
|Repsol Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.2015
|Repsol Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.2015
|Repsol Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2015
|Repsol Reduce
|Nomura
|15.06.2015
|Repsol Reduce
|Nomura
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Repsol S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen