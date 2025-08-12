DAX24.182 +0,7%ESt505.365 +0,5%Top 10 Crypto16,72 +0,9%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin101.973 -0,9%Euro1,1707 +0,3%Öl66,05 -0,1%Gold3.360 +0,4%
Feriensaison

Fraport-Aktie profitiert: Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen steigen im Juli

13.08.25 09:26 Uhr
Fraport-Aktie legt zu: Urlauberansturm! Frankfurter Flughafen erlebt starken Juli | finanzen.net

Der Frankfurter Flughafen hat im Juli dank der Nachfrage nach europäischen Urlaubszielen in Griechenland, Italien und Spanien seine Passagierzahlen um 1,6 Prozent auf 6,1 Millionen erhöht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
76,10 EUR 0,20 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf den Interkontinentalstrecken profitierten nach Angaben von Fraport insbesondere thailändische und ostafrikanische Destinationen von einem deutlichen Nachfrageplus. Das Cargo-Volumen kletterte um 3,7 Prozent auf 179.055 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen lag bei 42.657 Starts und Landungen. Das entsprach einem Zuwachs von 5,3 Prozent. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 2,6 Millionen Tonnen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2024 war das ein Plus von 2,3 Prozent.

Die internationalen Beteiligungsflughäfen verzeichneten mehrheitlich steigende Passagierzahlen. Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Aufkommen um 12,2 Prozent auf 181.599 Fluggäste. Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Juli rund 2,3 Millionen Fluggäste, ein Plus von 5,4 Prozent. Die 14 griechischen Fraport-Flughäfen waren von insgesamt 6,6 Millionen Passagieren gefragt. Das entsprach einem Plus von 2,4 Prozent. Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien begrüßten 828.538 Reisende - ein Zuwachs von 4,0 Prozent. Das Aufkommen am türkischen Flughafen Antalya blieb mit rund 5,6 Millionen Fluggästen weitestgehend stabil auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Fraport-Aktie gewinnt via XETRA zwischenzeitlich 0,46 Prozent auf 76,40 Euro hinzu.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Nachrichten zu Fraport AG

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
08:56Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Fraport HaltenDZ BANK
07.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Fraport BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.08.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Fraport KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:56Fraport HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Fraport HaltenDZ BANK
07.08.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Fraport HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

