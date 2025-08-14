DAX24.102 +0,1%ESt505.345 +0,3%Top 10 Crypto16,47 +0,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.563 +0,3%Euro1,1619 ±0,0%Öl66,85 +0,2%Gold3.355 +0,3%
10 vor 9

Börse im Überblick: 10 Fakten zum Dienstag - USA und China verlängern Pause im Zollstreit

12.08.25 08:07 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - USA und China verlängern Pause im Zollstreit

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.093,4 PKT 12,1 PKT 0,05%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
24.906,8 PKT 48,0 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
42.718,2 PKT 897,7 PKT 2,15%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.647,6 PKT 12,4 PKT 0,34%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch

In Tokio klettert der Leitindex Nikkei 225, nachdem am Montag aufgrund des "Tag des Berges" kein Handel stattfand, am Dienstag gegen 07:00 MESZ um 2,72 Prozent auf 42.958,25 Punkte. Zeitweise erreicht er ein neues Rekordhoch.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 0,51 Prozent auf 3.666,33 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,09 Prozent im Plus bei 24.929,34 Einheiten.

3. Hannover Rück-Aktie: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet

Eine geringe Schadensbelastung hat der Hannover Rück im zweiten Quartal einen Gewinnanstieg beschert. Zur Nachricht

4. TAG Immobilien-Aktie: TAG Immobilien mit Nettogewinn im ersten Halbjahr

TAG Immobilien hat im ersten Halbjahr dank besserer Portfoliobewertungen unter dem Strich wieder deutlich schwarze Zahlen geschrieben. Zur Nachricht

5. K+S-Aktie im Fokus: K+S beendet abgelaufenes Quartal mit Milliardenverlust

K+S hat wegen der bereits angekündigten Wertberichtigung von rund 2 Milliarden Euro das abgelaufene Quartal mit einem erheblichen Verlust beendet. Zur Nachricht

6. Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest

Der finanziell angeschlagene Wasserstoffkonzern Plug Power hat seine jüngsten Zahlen veröffentlicht. So liefen die Geschäfte im zweiten Quartal. Zur Nachricht

7. BigBear.ai-Aktie im Sinkflug: Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

BigBear.ai hat seine Bücher geöffnet und Einblick in seine seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal gewährt. Zur Nachricht

8. Fluence Energy-Aktie fällt: Siemens-Tochter Fluence Energy macht Gewinn - Erlöse verfehlen Erwartungen

Fluence Energy, ein weltweit operierendes Unternehmen für Energiespeichertechnologien, hat seine Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Zur Nachricht

9. Neue Frist: USA und China verlängern Pause im Zollstreit

Die eigentlich vorgesehenen höheren Zölle im Handel zwischen den USA und China bleiben zunächst ausgesetzt. Zur Nachricht

10. Tesla-Aktie im Blick: Teslas Roboterprojekt gerät ins Stocken - Optimus kommt wohl später als geplant

Mit dem humanoiden Roboter Optimus wollte Tesla neue Maßstäbe setzen - nun herrscht aber wohl Stillstand. Technische Defizite und interne Umstrukturierungen bremsen die Pläne des Konzerns aus. Zur Nachricht

Bildquellen: dominic8 / Shutterstock.com