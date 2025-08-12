USA und China verlängern Pause im Zollstreit: Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Plug Power steckt weiter in der Verlustzone fest -- Zahlen von BigBear.ai enttäuschen

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der DAX eröffnete die Sitzung im Plus. Danach pendelte er eine Weile zwischen Verlustzone und Nulllinie hin und her, bevor sich aber die Bären durchsetzten. Sein Schlussstand belief sich auf 24.081,34 Punkte (-0,34 Prozent).

Der TecDAX bewegte sich nach einem grünen Start ebenso zwischen rotem Terrain und Vortagesniveau. Er gab letztlich 0,18 Prozent auf 3.768,52 Zähler nach. Wie es weitergeht, dürfte sich in den kommenden Tagen zeigen. So werden am Dienstag US-Inflationsdaten veröffentlicht, die große Bedeutung für den Zinskurs der US-Notenbank Fed haben. Zudem will US-Präsident Donald Trump am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte fanden am Montag ebenso keine deutliche Richtung. Der EURO STOXX 50 notierte stabil, nachdem er die Sitzung stärker eröffnet hat. Zur Schlussglocke wies er einen kleinen Abschlag von 0,32 Prozent auf 5.330,50 Punkte aus. Anleger richten ihre Blicke auf neue US-Verbraucherpreise am Dienstag. Strategen fürchteten nun "stagflationäre Trends", sagt Kevin Gordon vom Brokerhaus Charles Schwab laut Dow Jones Newswires. Die Arbeitslosigkeit könnte steigen, während die Inflation zulegt. Eine steigende Inflation dürfte die Börsen einem "Reality Check" unterziehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart schwächer. Der Dow Jones begann die Sitzung knapp im Plus, drehte im Verlauf jedoch in die Verlustzone und beendete die Sitzung 0,45 Prozent tiefer bei 43.976,20 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab letztlich 0,30 Prozent auf 21.385,40 Zählern nach, nachdem er anfänglich noch knapp auf grünem Terrain notiert hat. Da diese Woche wichtige US-Konjunkturdaten erwartet werden, die die Zinserwartungen beeinflussen könnten, agierten die Marktteilnehmer zurückhaltend. Nach dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht für Juli wird eine Zinssenkung im September mit 88-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Offen bleibt, wie sich die Trump-Zölle in den Inflationsdaten zeigen werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



