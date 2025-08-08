DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,80 +3,4%Dow44.156 ±-0,0%Nas21.531 +0,4%Bitcoin103.823 +1,4%Euro1,1612 -0,3%Öl66,58 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Dividenden-Champion

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

11.08.25 17:56 Uhr
Scandinavian Tobacco-Aktie: Dänemarks Dividenden-Juwel enthüllt! | finanzen.net

Unternehmen die eine attraktive Dividende ausschütten sind bei Anlegern sehr beliebt. Scandinavian Tobacco ist jedoch weitgehend unbekannt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Altria Inc.
55,75 EUR 0,87 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAT PLC (British American Tobacco)
49,90 EUR 1,00 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Imperial Brands plc
34,97 EUR 0,25 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scandinavian Tobacco Group AS
12,28 EUR 0,58 EUR 4,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Scandinavian Tobacco zumeist unter dem Anleger-Radar
• Wachstum gegen den Tabak-Trend
• Beeindruckende Dividende

Wer­bung

Scandinavian Tobacco, der weltgrößte Hersteller von Zigarren und Pfeifentabak, bietet Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 9,8 Prozent. Infolge dessen geriet die dänische Tabakaktie in den Fokus des "wallstreetONLINE"-Dividenden-Radar.

Nischenprodukte-Anbieter

Während dividendenorientierte Anleger meist auf Namen wie Altria, British American Tobacco oder Imperial Brands setzen, bleibt Scandinavian Tobacco häufig unter dem Radar - trotz seiner beeindruckenden 9,8 Prozent Dividendenrendite. Das 1961 in Kopenhagen gegründete Unternehmen hat sich zu einem globalen Konzern entwickelt, der sich auf hochpreisige Nischenprodukte konzentriert.

Anders als die auf den Massenmarkt ausgerichteten Konkurrenten bietet Scandinavian Tobacco Premium-Marken wie Café Crème, Mercator sowie Pfeifentabak-Produkte wie Borkum Riff und Captain Black an. Diese Strategie hat sich ausgezahlt: Während die Branche insgesamt schrumpft, erzielte das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Wachstum.

Wer­bung

Prognosesenkung

Allerdings erlebte die Aktie im Mai einen deutlichen Einbruch, nachdem der Konzern seinen Jahresausblick senken musste - teilweise bedingt durch die US-Zollpolitik. Seitdem kämpft die Aktie um eine Bodenbildung. Der Kursrückgang katapultierte die Dividendenrendite auf die aktuellen 9,8 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Jahresdividende von 8,50 Dänischen Kronen beschlossen hat.

Trotz der Prognosesenkung steht die Dividendensicherheit laut "wallstreetONLINE" nicht in Frage. Wer auf die Dividende spekuliert, muss sich allerdings bis April gedulden, dem jährlichen Ausschüttungstermin. Für 2025 rechnen Analysten mit einer Dividende von 8,62 Dänischen Kronen pro Aktie, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von 9,9 Prozent entspräche, hieß es.

Das macht die Scandinavian Tobacco-Aktie

Zeitweise steigt die Scandinavian Tobacco-Aktie um 2,08 Prozent auf 88,40 DKK.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Altria und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Altria

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Altria

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Monster Ztudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
21.07.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
15.07.2025BAT OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.03.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
16.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets
15.10.2018BAT UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BAT PLC (British American Tobacco) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen