Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark
Unternehmen die eine attraktive Dividende ausschütten sind bei Anlegern sehr beliebt. Scandinavian Tobacco ist jedoch weitgehend unbekannt.
• Scandinavian Tobacco zumeist unter dem Anleger-Radar
• Wachstum gegen den Tabak-Trend
• Beeindruckende Dividende
Scandinavian Tobacco, der weltgrößte Hersteller von Zigarren und Pfeifentabak, bietet Anlegern aktuell eine Dividendenrendite von 9,8 Prozent. Infolge dessen geriet die dänische Tabakaktie in den Fokus des "wallstreetONLINE"-Dividenden-Radar.
Nischenprodukte-Anbieter
Während dividendenorientierte Anleger meist auf Namen wie Altria, British American Tobacco oder Imperial Brands setzen, bleibt Scandinavian Tobacco häufig unter dem Radar - trotz seiner beeindruckenden 9,8 Prozent Dividendenrendite. Das 1961 in Kopenhagen gegründete Unternehmen hat sich zu einem globalen Konzern entwickelt, der sich auf hochpreisige Nischenprodukte konzentriert.
Anders als die auf den Massenmarkt ausgerichteten Konkurrenten bietet Scandinavian Tobacco Premium-Marken wie Café Crème, Mercator sowie Pfeifentabak-Produkte wie Borkum Riff und Captain Black an. Diese Strategie hat sich ausgezahlt: Während die Branche insgesamt schrumpft, erzielte das Unternehmen in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Wachstum.
Prognosesenkung
Allerdings erlebte die Aktie im Mai einen deutlichen Einbruch, nachdem der Konzern seinen Jahresausblick senken musste - teilweise bedingt durch die US-Zollpolitik. Seitdem kämpft die Aktie um eine Bodenbildung. Der Kursrückgang katapultierte die Dividendenrendite auf die aktuellen 9,8 Prozent, nachdem das Unternehmen eine Jahresdividende von 8,50 Dänischen Kronen beschlossen hat.
Trotz der Prognosesenkung steht die Dividendensicherheit laut "wallstreetONLINE" nicht in Frage. Wer auf die Dividende spekuliert, muss sich allerdings bis April gedulden, dem jährlichen Ausschüttungstermin. Für 2025 rechnen Analysten mit einer Dividende von 8,62 Dänischen Kronen pro Aktie, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von 9,9 Prozent entspräche, hieß es.
Das macht die Scandinavian Tobacco-Aktie
Zeitweise steigt die Scandinavian Tobacco-Aktie um 2,08 Prozent auf 88,40 DKK.
