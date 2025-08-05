DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.499 +0,1%Euro1,1617 -0,3%Öl66,69 +0,6%Gold3.345 -1,6%
Zahlen voraus

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

11.08.25 23:18 Uhr
Ergebnisse von K+S voraus: Was Anleger wissen müssen | finanzen.net

K+S öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
12,92 EUR -0,09 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

K+S präsentiert in der am 12.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,036 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 EUR in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 873,8 Millionen ch. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 878,7 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,001 EUR im Vergleich zu -0,370 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2025K+S AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
10.06.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.05.2025K+S HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank
04.06.2025K+S SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen