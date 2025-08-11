DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,89 +3,0%Dow44.451 +1,1%Nas21.660 +1,3%Bitcoin102.716 +0,5%Euro1,1669 +0,5%Öl66,11 -0,9%Gold3.349 +0,1%
Dank Science

Springer Nature-Aktie legt deutlich zu: Jahresprognose angehoben

12.08.25 19:27 Uhr
Springer Nature-Aktie legt deutlich zu: Ausblick erhöht

Der Wissenschaftsverlag Springer Nature blickt nach einem positiv verlaufenen ersten Halbjahr optimistischer auf 2025.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Springer Nature
20,20 EUR 0,84 EUR 4,34%
Der Umsatz ohne Berücksichtigung von Wechselkurs- und Konsolidierungseffekten (organisch) dürfte bei 1,930 bis 1,960 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bisher hatte Springer Nature die obere Hälfte der Spanne von 1,885 bis 1,935 Milliarden Euro angepeilt. Das organische bereinigte Betriebsergebnis soll nun bei 540 bis 560 Millionen Euro liegen (zuvor: 523 bis 546). Die Anhebung der Prognose werde vor allem durch die starke Entwicklung im Segment Research getragen, hieß es zur Begründung.

Im ersten Halbjahr war der Umsatz organisch um sechs Prozent auf 926 Millionen Euro geklettert. Das Betriebsergebnis legte um zehn Prozent auf 241 Millionen Euro zu.

Die Springer-Nature-Aktie gewann im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate 3,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Analysen zu Springer Nature

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Springer Nature BuyDeutsche Bank AG
04.07.2025Springer Nature OverweightBarclays Capital
01.07.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.05.2025Springer Nature OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.05.2025Springer Nature BuyGoldman Sachs Group Inc.
