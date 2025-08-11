Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,91 Mrd. EURKGV 79,21 Div. Rendite 0,48%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen von 28,60 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Halbjahreszahlen habe das Verlagshaus die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei im Bereich wissenschaftlicher Veröffentlichungen weiterhin starkes Wachstum absehbar./rob/tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,78 €
|Abst. Kursziel*:
51,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,23%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Springer Nature
|11:21
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.05.25
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
