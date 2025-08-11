JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature nach Zahlen von 28,60 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Halbjahreszahlen habe das Verlagshaus die Erwartungen übertroffen und die Ziele angehoben, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr sei im Bereich wissenschaftlicher Veröffentlichungen weiterhin starkes Wachstum absehbar./rob/tih/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:02 / BST

