Goldman Sachs Group Inc.

Springer Nature Buy

15:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature nach Halbjahreszahlen und einer angehobenen Jahresprognose von 28 auf 30 Euro erhöht. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe solide abgeschnitten, schrieb Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumstrends im Bereich Forschung seien ermutigend. Bei den Zeitschriften rechnet die Expertin mit einer anhaltend starken Dynamik, sei es bei Open-Access-Produkten, bei per Abo vertriebenen Veröffentlichungen oder bei Hybrid-Produkten, die auch Abonnementinhalte enthalten./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

